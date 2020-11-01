Гончаренко: абсолютно не согласен с тем, что «Ротор» — аутсайдер

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 1:0. После этого они стали единоличными лидерами в чемпионате РПЛ.

«Мы хорошо смотрелись и в обороне, и в атаке. Мы мало чего позволили создать у наших ворот. Могли бы выжать второй гол, были предпосылки. Мы по делу сегодня победили.

Абсолютно не согласен с тем, что «Ротор» — аутсайдер. Все команды из ФНЛ сначала привыкают к Премьер-Лиге, а потом становятся крепкими командами, которые сложно обыгрывать", — цитирует Гончаренко ТАСС.

ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» имеет в активе 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.