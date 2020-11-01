Гончаренко: абсолютно не согласен с тем, что «Ротор» — аутсайдер
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 1:0. После этого они стали единоличными лидерами в чемпионате РПЛ.
«Мы хорошо смотрелись и в обороне, и в атаке. Мы мало чего позволили создать у наших ворот. Могли бы выжать второй гол, были предпосылки. Мы по делу сегодня победили.
Абсолютно не согласен с тем, что «Ротор» — аутсайдер. Все команды из ФНЛ сначала привыкают к Премьер-Лиге, а потом становятся крепкими командами, которые сложно обыгрывать", — цитирует Гончаренко ТАСС.
ЦСКА набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» имеет в активе 6 очков и занимает предпоследнее, 15-е место.
ЦСКА на выезде обыграл «Ротор» и вышел на 1-е место в таблице РПЛ
- 1 ноября 2020
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:19
-
21:17
-
21:16
-
21:02
-
21:02
-
21:00
-
20:40
-
20:35
-
20:27
-
20:18
-
20:12
-
19:57
-
19:54
-
19:51
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:28
-
19:19
-
19:19
-
19:09
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:52
-
18:41
-
18:39
-
18:38
-
18:25
-
18:21
-
18:13
Партнерский контент