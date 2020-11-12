Кирьяков: из Дзюбы могли попробовать снова сделать героя, но выбрали тишину

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал ситуацию с невызовом нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.
«Наверное, тренерский штаб посчитал, что шумиха команде не нужна, поскольку важно сконцентрироваться на ближайших матчах. Наверняка состоялся разговор и с самим Артёмом, выслушали его точку зрения. Со стороны давать оценки Дзюбе, конечно, тяжело, ведь это его личная жизнь.
Можно было бросить его в бой в ближайших матчах сборной, но шумихи и разговоров возникло бы больше, и это всё влияло бы на сборную. Наверное, поэтому тренерский штаб отказался от такой идеи. Из Дзюбы могли попробовать снова сделать героя, но выбрали тишину. Что же касается произошедшего с ним, то, зная, в какое время мы живём, нужно просто думать и не допускать подобных ошибок. Артём правильно сказал: все мы небезгрешны. Но он — футболист сборной, её капитан и лицо. Да, он не совершил ничего предосудительного, но, к сожалению, всё это попало в интернет», — цитирует Кирьякова RT.
- 12 ноября 2020
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