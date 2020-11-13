Рами призвал Бензема извиниться за секс-скандал с Вальбуэна, чтобы вернуться в сборную

Бывший защитник «Сочи» и сборной Франции Адиль Рами призвал главного тренера национальной команды Дидье Дешама вернуть в состав форварда «Реала» Карима Бензема. Французский нападающий не вызывается в сборную с чемпионата Европы 2016 года. Причиной исключения Бензема из сборной стало участие форварда в скандале с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна. По данным СМИ, Бензема был посредником в переговорах с шантажистом и Вальбуэна. Злоумышленники шантажировали игрока неким интимным видео с его участием.

«Очень расстраивает, что Бензема нет в команде. Я не говорю это, чтобы сказать что-то плохое об Оливье Жиру. Он тоже нужен команде, Жиру забивает много голов.

Но было бы здорово вновь увидеть Бензема в сборной. Кариму очень важно участвовать в больших турнирах.

Вся эта история очень глупая. Если Кариму нужно извиниться перед тренером или общественностью, стоит это сделать. Карим, думай о команде!» — приводит слова Рами Le Parisien.