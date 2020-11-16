Кроос отреагировал на поддержку Озилом Обамеянга в споре о праздновании забитых мячей

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал поддержку полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом партнёра по команде Пьера-Эмерика Обамеянга в споре о праздновании забитых мячей.
«Никто меня уже не удивляет», — цитирует Крооса Football Espana со ссылкой на Bild.
Напомним, ранее Кроос сказал следующее: «Отрепетированные танцы, элементы хореографии я считаю полной глупостью. Ещё хуже, когда футболисты прячут какие-то предметы в гетрах. Коллега Пьер-Эмерик Обамеянг однажды надел маску во время празднования гола. Для меня это уже слишком. Не думаю, что это хороший пример для молодёжи, как и дёрганье Антуана Гризманна".
«Лучшее празднование гола!» – написал в своём «твиттере» Озил, прикрепив к твиту видео с Обамеянгом в маске Чёрной пантеры – супергероя из комиксов Marvel.
- 16 ноября 2020
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