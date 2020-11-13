Озил поддержал Обамеянга в споре с Кроосом о праздновании забитых мячей

Немецкий полузащитник Месут Озил, не играющий в этом сезоне, но связанный контрактными обязательствами с лондонским «Арсеналом», поддержал своего одноклубника Пьера-Эмерика Обамеянга в его споре с немецким полузащитником «Реала» Тони Кроосом.
Напомним, Кроос сказал следующее: «Отрепетированные танцы, элементы хореографии я считаю полной глупостью. Ещё хуже, когда футболисты прячут какие-то предметы в гетрах. Коллега Пьер-Эмерик Обамеянг однажды надел маску во время празднования гола. Для меня это уже слишком. Не думаю, что это хороший пример для молодёжи, как и дёрганье Антуана Гризманна".
«Лучшее празднование гола!» – написал в своём «твиттере» Озил, прикрепив к «твиту» видео с Обамеянгом в маске Черной пантеры – супергероя из комиксов Marvel.
«Мой бро, ты понимаешь», – ответил Обамеянг.
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