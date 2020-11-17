Воронин: говорил с Шевченко насчёт сборной Украины, но на место Рианчо взяли Шовковского

Бывший футболист сборной Украины, ныне тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о несостоявшемся назначении на работу в национальной команде.
«Был разговор насчёт сборной Украины. Очень этого ждал и надеялся вернуться. Семья большая, дети малолетние – не хотелось надолго оставлять их одних. Работа в сборной в этом смысле виделась идеальным вариантом. Когда Шева принял команду, переговорили на эту тему. Андрей сказал: «Сейчас штаб укомплектован, но, как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру. Я тоже хотел бы с тобой поработать».
Раза три-четыре я участвовал в сборах. Ездил по просьбе Андрея смотреть «Боруссию», когда там Ярмола (Ярмоленко. – Прим. «Чемпионата») играл. Один раз Коноплянку в «Шальке» просматривал. По игре хорватов с финнами готовил для Шевы отчёт. Федерация всё оплатила – билеты, гостиницу. В общем, всё шло к назначению, и я действительно этого хотел. Как-никак 10 лет отыграл в сборной, живу в Одессе, искренне люблю свою страну и сборную. Для меня это был бы классный вызов, мечта. Ради неё отклонил варианты, которые наклёвывались в Германии.
После ухода Рауля Рианчо в «Спартак» в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом всё закончилось, иллюзии растворились», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Андреем Ворониным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 17 ноября 2020
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