«Про Кокорина и Смолова болтают: пижоны, мажоры. А они порядочные мужики»

С капитаном Ворониным «Динамо» играло, пожалуй, в свой самый яркий, живой футбол в новом веке. И пускай длилось это бело-голубое счастье недолго, болельщики команды приняли украинца как родного, полюбили. Поэтому его возвращение в клуб в новом, тренерском, качестве восприняли с энтузиазмом. По символичному стечению обстоятельств дела динамовцев тут же пошли в гору: три победы подряд – и четвёртое место в таблице. Неплохой разгон перед дерби со «Спартаком»!

10 лучших легионеров чемпионата России: Украина Завершаем серию материалов о лучших легионерах ЧР с постсоветского пространства. В последнем выпуске — 10 лучших футболистов из Украины.

Почти ровесники, мы знакомы с Андреем лет 20 – потому и беседуем без церемонного выканья, по-свойски. С весёлым, остроумным (а разве бывают другие?) одесситом Ворониным такой формат общения кажется абсолютно естественным и гармоничным.

Сейчас вы узнаете, как:

Воронин попал в седьмую лигу Германии;

ждал приглашения от Шевченко в сборную Украины – и не дождался;

познакомился с Овечкиным (он вообще не знал, кто это!);

воспитывал юных Кокорина и Смолова;

пил пиво с Клоппом перед финалом Лиги чемпионов;

рекомендовал «Динамо» Бувача;

сам играл со «Спартаком».

Первый тренерский опыт Воронин получил в седьмой лиге Германии. Почти половину зарплаты отдавал земляку-одесситу

— После завершения карьеры о тебе долго не было слышно – искал себя или просто наслаждался свободой от нагрузок и режима?

— Семьёй, детьми занимался. В 2015 году младший сын Даня родился. Старшие, Андрей и Соня, в первый класс в Германии пошли. Путешествовали с женой – навёрстывали упущенное в годы моих выступлений. Зрителем ездил на Лигу чемпионов. Отдыхал, короче.



— Что такое «Бюдерих»? Что-то типа сборной пивзавода?

— Ха-ха. Немного не так. Наш городок называется Мербуш, а в Германии в каждой деревне и посёлке есть команда. В местном клубе занимался мой старший сын. А первый состав «Бюдериха» играл в седьмой немецкой лиге. Кто-то из родителей наших пацанов спросил между делом: «Там место освободилось – не хочешь потренировать?» У меня и мыслей таких не было. Но сели, поговорили, и я подумал: почему не попробовать? Всё равно каждый день вожу сына на тренировки. По футболу скучал. Взял в помощники земляка и друга Руслана Валеева – и начали тренировать.



— На общественных началах, бесплатно?

— Платили 700 евро. Из них 300 я отдавал Руслану, поскольку на ассистента денег у «Бюдериха» не было.



— Увлекла новая работа?

— Не могу сказать, что любительский футбол – это прям моё. Один не пришёл на тренировку, потому что работал, другой был на учёбе. Это в профессиональной команде за такое штрафуют, выгоняют, а с любителей что взять? Но в целом ребята с удовольствием ходили на тренировки, а мне нравилось снова ощущать футбольную движуху. Я и сам бегал с ними.



— Судя по «Инстаграму», держишь себя в форме. Или не набираешь?

— Был момент, когда поправился на 8-9 кило. Я и сам чувствовал перебор, а тут ещё старший сын травить начал: «Ну ты и жирный». Подходил: «Папа, надуй живот». В какой-то момент понял: пора заканчивать с едой и пивом. Надо чуть подрежимить. Пошёл в тренажёрный зал, сбросил и теперь стараюсь сильно не набирать, так как с каждым годом всё тяжелее и тяжелее худеть. Сейчас у меня плюс полтора кг к игровому весу.

Воронин надеялся войти в штаб сборной Украины. Тёзка Шевченко предпочёл ему Шовковского

— Ничего серьёзнее «Бюдериха» за эти годы не предлагали?

— Был разговор насчёт сборной Украины. Я очень этого ждал и надеялся вернуться. Семья большая, дети малолетние – не хотелось надолго оставлять их одних. Работа в сборной виделась идеальным вариантом. Когда Шева принял команду, переговорили на эту тему. Андрей сказал: «Сейчас штаб укомплектован, но как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру. Я тоже хотел бы с тобой поработать».



— Поработали?

— Раза три-четыре я участвовал в сборах. Ездил по просьбе Андрея «Боруссию» смотреть, когда там Ярмола (Ярмоленко. – Прим. «Чемпионата») играл. Один раз Коноплянку в «Шальке» просматривал. По игре хорватов с финнами готовил для Шевы отчёт. Федерация всё оплатила – билеты, гостиницу. В общем, дело шло к назначению, и я действительно этого хотел. Как-никак 10 лет отыграл в сборной, живу в Одессе, искренне люблю свою страну и сборную. Для меня это был бы классный вызов, мечта. Ради неё отклонил варианты, которые наклёвывались в Германии…



— Но?

— После ухода Рауля Рианчо в «Спартак» в 2018 году место освободилось. И на него взяли Сашу Шовковского. На этом всё закончилось, иллюзии растворились.

— Не логичнее ли было Шовковского тренером по вратарям назначить?

— По вратарям уже был. А у Саши большой футбольный опыт. Черчесов тоже кипер – и ничего, тренирует сборную России. Главный тренер принял такое решение и имел на него право. Немного странно только, что узнал я о нём из прессы.



— Андрей Николаевич так и не объяснился?

— Нет. Ещё за месяц до назначения Шовковского мы обсуждали эту тему, после не виделись и не общались.



— Не поверю, если скажешь, что совсем не обиделся на старого товарища.

— Дело не в обиде. Мы с Андреем знаем друг друга 10 лет – чемпионаты мира и Европы прошли, кучу отборочных матчей сыграли. У нас всегда были хорошие отношения и на поле, и за его пределами. Рано или поздно мы встретимся и всё обсудим. Но случилось так, как случилось.

Андрей Шевченко и Андрей Воронин Фото: РИА Новости

— Чьё перевоплощение из футболиста в тренера – Шевченко или Реброва – в большей степени удивило?

— Их неправильно сравнивать. Для Шевы сборная – первая команда. Мне кажется, в клубе больше и нагрузки, и давление. Совершенно другой цикл. Ребруха с киевским «Динамо» добился отличных результатов. До него Киев давным-давно не выигрывал чемпионат, а тут и Кубок взяли, и в Лигу чемпионов вышли. Дал результат Сергей и в Венгрии – мало того что сделал «Ференцварош» чемпионом, ещё и вывел в ЛЧ через все отборочные стадии! За Реброва говорят его достижения. Но и Шева проделал хорошую работу в сборной – много ярких игр было, с первого места вышли на Евро. Талантливая молодёжь появилась. Мне будет очень интересно посмотреть на нашу команду на большом турнире. Дай бог, вся эта ерунда, которая сейчас в мире творится, закончится и следующим летом чемпионат Европы всё-таки состоится. Надеюсь, наши ребята добьются на нём достойного результата.

Воронин не знал, кто такой Овечкин, пока лично с ним не познакомился (да, такое возможно!). Теперь они друзья

— Из незабываемого «Динамо» 2010-х самые близкие отношения остались с Самедовым и Колодиным?

— Самедов с Колодиным – два самых близких друга с тех времён. Как братья. Все эти годы дружим семьями. Саша часто ко мне прилетал и в Германию, и в Одессу. Вместе отпуска проводим. Жёны между собой общаются, дети друг друга знают. Недавно у Овечкина на дне рождения встречались. У нас как-то сразу установились тёплые человеческие отношения. За 10 лет ни разу недопонимания не возникло, не говоря уже о каких-то конфликтах.

— А Овечкина откуда знаешь?

— Смешная история. Если не ошибаюсь, 2010 год, первый для меня в «Динамо». Летом я поехал с женой и детьми в Турцию отдыхать. С нами был один футболист с Украины, мой хороший знакомый. Как-то подходит: «Ворона, ты видел, кто тут?» Я такой: «Кто?» «Овечкин», — говорит. А я, чтоб ты понимал, последний раз хоккей с папой смотрел, ещё в Советском Союзе, когда Фетисов и остальные легенды играли. Спрашиваю: «Какой Овечкин? Кто это?»



— Да ладно.

— Серьёзно! Я же никогда хоккеем не интересовался. А познакомились с Сашей при интересных обстоятельствах. Овечкин же сумасшедший фанат всех «Динамо». Обожает футбол, разбирается. В один из вечеров иду на ужин, подходит сзади: «Ворона, ты?» «Да», — говорю. – «А что ты тут делаешь?». «В смысле? – удивился я. – Отдыхаю». В Москве продолжили общение. Я пригласил Овечкина на день рождения, потом они приезжали ко мне в гости в Одессу. Так знакомство и переросло в дружбу. Когда мы с Колодой и его девушкой ездили в Америку, заехали к Саше в Вашингтон. Он нам организовал билеты на игру, поужинали в ресторане. Потом ещё в Майами попали на его матч. С тех пор постоянно на связи. Были на свадьбе у него, созваниваемся.



— Ещё раз: ты реально не знал, кто такой Овечкин?

— Реально. Я заметил, что в России все футболисты помешаны на хоккее. Самед ещё от баскетбола фанатеет. Они меня и просвещали. Я иногда такие вещи у Саши спрашивал, что он на меня как на сумасшедшего смотрел: «Травишь, что ли?» Колода объяснял, что такое драфт и всё остальное. А когда сходил на хоккей в Штатах – проникся. Мы с Самедом даже на чемпионат мира в Братиславу гоняли. Познакомился с Илюшей Ковальчуком, с Кузей (Евгений Кузнецов. – Прим. «Чемпионата»). На дне рождения у Овечкина Малкин был. Оказалось, все хоккеисты за футбол топят! У нас разные виды, но много общих тем для обсуждения. Что они спортсмены, что мы. Мы редко видимся, но когда всё же собираемся, нам весело вместе.

Смолов называл Воронина в «Динамо» дядей Андреем

— С Кокориным тоже на связи?

— И с Кокорой, и со Смолом. Я всегда говорил: они хорошие футболисты, но для меня важнее человеческие качества. Что у одного, что у другого они очень сильные. Люди, которые их не знают, много разного болтают: пижоны, мажоры. Это всё обманчивое первое впечатление.



— А на самом деле?

— Два очень порядочных мужика.



— Как капитан, «дедушка», строил их в «Динамо»?

— Смол меня называл дядей Андреем. В шутку, понятно. Ходил, смеялся. У нас много чего было. Где надо было, и напихать могли. Но такого, чтобы кто-то кого-то бил, естественно, не бывало. Они никогда не вели себя борзо, дерзко. Федя с Сашей чётко чувствовали грань, когда нужно промолчать. Я, например, не только в играх, но и на тренировках сильно заводился. Они понимали: сейчас лучше не огрызаться. После тренировки градус опускался, и всё было нормально. Поэтому мы и поддерживаем связь, отношения, несмотря на немаленькую разницу в возрасте. После футбола жизнь тоже продолжается. Недавно общался с Федей – договорились поужинать как-нибудь. Если рестораны не прикроют (усмехается).

— Тюрьма сильно на Кокорина повлияла?

— Слушай, я не знаю. Мы общались после всего этого, но ещё не виделись. Наверное, повлияла. Тюрьма – это негативный опыт для любого человека. Потерянное время в карьере, с семьёй. Определённые выводы он сто процентов сделал. Слава богу, что этот этап позади. Надо смотреть вперёд.

Андрей Воронин, Кевин Кураньи и Александр Кокорин Фото: РИА Новости

— Юный Ворона тоже был хулиганистым парнем?

— Когда мне было 20 лет, не было ни «Инстаграма», ни телефонов с видеокамерами. Жизнь была другая. Не было такого, чтобы тебя где-то сфотографировали и из этого раздули сенсацию. Но и в наши времена случалось разное. Спроси у поколения, игравшего в 80-е, – ответят, что и у них было. Все дрались. Может быть, сейчас мальчики больше не дерутся, а выясняют отношения в «Тик-токе». А у нас и во дворах дрались, и в школах. Мы так росли. Поверь, в Одессе 90-х было страшновато. Нас с другом как-то раз человек 15 метелили. Просто так – может, причёска не понравилась или брюки. Это же 1990-е годы – гоп-стоп процветал. Подошли, дали по бороде – и до свидания. Лет 13 мне было, совсем мелкий…



Правильно говорят: к футболистам, спортсменам приковано особое внимание. На игроков сборной смотрят дети. У меня были свои кумиры, когда был маленьким. У нового поколения – свои кумиры. Просто сейчас всё это выносится наружу, приукрашивается – и людей просто начинают уничтожать. В Германии такого нет – там защищают своих. А у нас наоборот, убивают.

Со Шварцем Воронин играл, у Бувача – тренировался. «Динамо» наводило у Андрея справки насчёт Желько

— Ты же мог вернуться в «Динамо» раньше?

— В прошлом году Дима Хохлов звал, но тогда не сложилось. Не могу раскрыть всех причин, которые помешали переходу. У меня с Димой были и, надеюсь, остаются хорошие отношения. Мы и играли вместе, и общались, дружили, когда закончили. После игр созванивались, списывались. Я знал Юру Никифорова, Женю Плотникова – весь тренерский штаб Хохлова. Когда Дима позвонил и предложил поработать вместе, я очень обрадовался – всегда приятно, когда о тебе помнят. Но потом возникли определённые обстоятельства, из-за которых не получилось вернуться. Много факторов сошлось, в том числе семейный. В тот момент мне сложно было уехать и спокойно сосредоточиться на работе в клубе.



— Ты правда консультировал «Динамо» по кандидатуре Желько Бувача?

— Время от времени мне звонил Хохлов, советовался по каким-то вопросам. Однажды спросил: «А ты знаешь Бувача?» Говорю: «Конечно знаю, работал с ним в «Майнце». По тем временам у нас были хорошие отношения – только не виделись давно. Последний раз пересеклись, когда я был в аренде в «Фортуне», а они с Клоппом работали в Дортмунде. Случайно встретились в отеле в Гладбахе: я зашёл туда по делам, смотрю – «Боруссия». Посидели, пообщались. В «Динамо» поинтересовались моим мнением о Буваче, я его высказал – так всё и началось.



— С Желько причитается.

— Да ну, я же ничего особенного не рассказал (смеётся). Его уровень был известен без меня. Просто «Динамо» интересовало ещё и мнение человека, который непосредственно с ним работал. Я его высказал. А на следующем этапе уже самому Желько рассказал о «Динамо» — как было при мне, почему команда вылетела из РПЛ и т.д. Упомянул о новом стадионе, обрисовал новые задачи. Сказал ему: «Это очень интересный клуб, и ему не хватает такого профессионала, как ты». Если честно, не думал, что эти разговоры во что-то серьёзное перерастут, и очень обрадовался, когда «Динамо» сделало выбор в пользу Желько. Моё мнение: это правильный выбор.

— Чем крут Бувач?

— Первое и самое главное – он вне системы. Ты, наверное, понимаешь, что я имею в виду. У нас же люди по кругу ходят – из одного клуба в другой. Все между собой завязаны – агенты, тренеры, трансферы… Бувач в российском футболе человек новый, ни в каких договорённостях не участвует. Он всю жизнь проработал в Европе, был в больших клубах и везде добивался результата. Да, Желько не работал главным тренером или спортивным директором, но внёс большой вклад в успехи всех клубов, в которых трудился. Это все знают. Они с Клоппом всегда работали сплочённо, как одна команда. Это о многом говорит – у него глубокое понимание футбола. Но ту же «Боруссию» они с Клоппом не сегодня на завтра построили – создавали её два года; поначалу ковырялись в середине таблицы. Выстрелили только на третий или четвёртый сезон. И потом всё – стала команда топ. То же самое, вспомни, было в «Ливерпуле» в первые два года: команда была туда-сюда, плавала. Зато потом попёрла. Нельзя построить команду за полгода, даже за год. Но Бувач умеет созидать – это факт. И человек порядочный. Но главное, повторюсь, — его независимость. Я точно знал, что он не будет работать так, как работают 90% его коллег-менеджеров в российских клубах.

За сутки до финала Лиги чемпионов Клопп принял Воронина в отеле «Ливерпуля»: выпили пива, поболтали о прошлом, посмеялись

— Ты два года отыграл у Клоппа и Бувача в «Майнце». Как между ними распределялись обязанности?

— Я с Клоппом и поиграть успел, около года. Он при мне закончил, и туров за восемь до конца Юргена поставили тренером. В клубе уже смирились с вылетом в третью лигу и подумали: смысл звать кого-то со стороны, если можно назначить своего? Клоппу тогда было 34 или 35 лет – сам понимаешь, никакого тренерского опыта. Но Клопп сам по себе амбициозен. Сильный мотиватор. Амбиции бегут впереди него – в хорошем смысле слова. Недавно сидели с Желько, разговаривали, и я с удивлением узнал, что они вместе играли в «Майнце». Так вот, когда Клопп только начал тренировать, Бувач уже вовсю практиковал. Юрген его позвал. И на начальном этапе тренировочным процессом занимался больше Желько, чем Клопп. У Юргена же ни лицензии не было, ничего. Но сколько их помню по «Майнцу», они были одним целым. У них никогда не возникало взаимных претензий, ссор.



— В 34-35 Клопп таким же приколистом был?

— Всегда! Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Не внешне – внутренне. Ребята из Дортмунда мне то же самое рассказывали. Титулы, слава его не испортили. Общительный, юморной, он и притравить, и посмеяться может. Раньше люди думали, что Клопп играет на публику. Это вообще не так. Он такой, какой есть. Настоящий. Это качество в нём очень подкупает. Расскажу один пример. За неделю до финала Лиги чемпионов я написал Клоппу сообщение: «Буду на игре в Киеве с мелким. Он у меня фанат Салаха – можно его в гостиницу к «Ливерпулю» провести?»



— И что Клопп?

— Сбросил расписание команды и уточнил, когда подъехать. В полдесятого вечера мы с сыном были в гостинице. Охрана провела через все кордоны к «Ливерпулю». Представь: у человека завтра финал Лиги чемпионов, а он принимает бывшего одноклубника, с которым работал 20 лет назад!



— Круто.

— В этом весь Клопп. Человек! Минут 40 мы с ним посидели, повспоминали прошлое, посмеялись, пивка выпили. Игроков беспокоить не стали. На прощание Клопп сам подписал малому мяч и сфотографировался с нами на память.

— Шварц приличным футболистом был?

— Плюс-минус как Клопп (смеётся). Работяга! Нельзя сказать, что у него был сумасшедший уровень, техника или ещё что-то, но он бился на поле. Ни сантиметра без боя не сдавал. Всегда выкладывался на 150%.



— История о том, как Клопп на тренировке «Майнца» сгоряча дал в лоб Шварцу, выдумка или быль?

— Не помню такого. У нас много разных ситуаций было, и смешных, и грустных. Два года подряд «Майнц» в последнем туре пролетал мимо Бундеслиги, и вся команда по дороге домой плакала. А с ней рыдал весь город. Праздновали тоже душевно. Бюджета на самолёты не было – на игры ездили на автобусе, иногда по 8 часов. Бывало, после победы Клопп командовал остановить на заправке и покупал ящик пива команде. Как бы ни складывались дела, у нас всегда присутствовало взаимоуважение. Сегодня он анекдоты травит, а завтра выходит на поле – и он главный тренер. Настроить, завести команду он всегда умел.



— Тренерские аналогии между Клоппом и Шварцем уместны?

— Их пытались сравнивать, но я не любитель этих вещей. Есть Клопп, а есть Шварц. Не бывает одинаковых людей. Как бы кто ни пытался косить под Лобановского, Лобановский был и останется только один. Точно так же бессмысленно подражать условному Гвардиоле. Ты можешь в точности повторять все его методики, но на 99,9% не добьёшься того эффекта, которого достигает он. Чем кого-то копировать, лучше сохранять индивидуальность.



— Насчёт Шварца динамовское начальство тоже расспрашивало?

— Даже если бы спросили, я не сказал бы ничего нового. Я играл с Сандро, и всё. Знаю, что он 2,5 года работал в «Майнце». Были как хорошие результаты, так и не очень. Но эту информацию и без меня легко найти.



— Как происходило твоё возвращение?

— Мы с «Динамо» контактировали ещё до Шварца, когда Новиков главным тренером был. Один из вариантов сотрудничества предполагал должность скаута по Европе. Я беседовал с Желько, а позже и со Шварцем, когда ему предложили пост в команде. Честно скажу: решение далось нелегко. Жена и так всю жизнь ездила за мной, а теперь срывать семью с места было особенно сложно. У детей – школа, устроенный быт. Но, как бы комфортно семье ни было в Германии, Юля пошла мне навстречу и согласилась на переезд в Москву. В противном случае вряд ли принял бы предложение «Динамо», просто не смог бы по семейным обстоятельствам.

Новое «Динамо» хочет прессинговать, атаковать, забивать. Воронин с нетерпением ждёт дерби со «Спартаком»

— Какого футбола ждать от нового штаба болельщикам?

— Думаю, его контуры были видны с первых матчей, но главное сейчас – это результат. Хорошо, что выиграли три матча. Эти победы были важны и для нас, и для болельщиков, и для футболистов. Думаю, многие скептики не ожидали от нас такого старта. В «Динамо» сейчас много хороших молодых футболистов, но им надо время, чтобы сыграться, проникнуться философией главного тренера и поверить, что этот штаб поможет им стать лучше и достичь результата. Не нужно думать, что мы теперь будем выигрывать каждый матч, так не бывает. Но мы со своей стороны всё анализируем, смотрим, где недоработали, что можно улучшить. За эту паузу постараемся наработать какие-то вещи, дать ещё больше информации футболистам. Наши приоритеты – атакующий футбол, высокий прессинг. Не катать мяч ради процента владения, а играть вперёд, обострять, наседать и забивать. Я всегда любил такой футбол, Шварц в «Майнце» придерживался тех же принципов. Будем стараться привить их и ребятам.

Как похорошело «Динамо» при Шварце! Третья победа подряд, теперь – над «Локо» Динамовцы опять доигрывали в большинстве.

— Прочувствовал заново любовь динамовского народа?

— Они не забывали меня все эти годы – писали в соцсетях, желали удачи, а после возвращения в клуб просто завалили поздравлениями! Когда на игре с «Сочи» стадион начал скандировать моё имя, было очень приятно. Такое отношение дорогого стоит. Я безумно благодарен нашим фанатам.



— Уже предвкушаешь дерби?

— Когда я играл, для меня было два самых важных матча в году – дома и на выезде со «Спартаком». Важно, чтобы ребята тоже поняли, что для болельщиков нет более принципиальных игр. При мне у «Динамо» были хорошие результаты со «Спартаком» (улыбается). Надеюсь, так будет и дальше. Хочется, чтобы на наш красавец-стадион приходило как можно больше людей. А заслужить это можно только одним способом – яркой игрой и победами.