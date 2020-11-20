Ярмоленко хочет перейти в «Фенербахче»
Украинский нападающий английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко хочет расторгнуть контракт с «молотобойцами» и перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает goal.com.
Турецкий клуб обсуждал с Ярмоленко условия контракта и детали возможной сделки на протяжении всего текущего сезона, однако игрока предложения «Фенербахче» не устраивали. Сейчас же 31-летний нападающий после очередного предложения турецкого клуба ведёт переговоры с «Вест Хэмом» по поводу расторжения соглашения, срок которого рассчитан до 2022 года.
Андрей Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма» в июле 2018 года. В английский клуб он перешёл из дортмундской «Боруссии». В текущемсезоне Ярмоленко в восьми встречах за «молотобойцев» забил 2 мяча и отдал 3 результативных передачи.
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