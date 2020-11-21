Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Нуньесу

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Нуньесу
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвину Нуньесу.

Как сообщает The Telegraph, поиск замены 32-летнему нападающему «горожан» Серхио Агуэро – приоритетная трансферная цель тренера на следующий сезон для рулевого «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы. На данный момент именно Нуньес является основным кандидатом на замену аргунтинцу.

21-летний Нуньес является воспитанником уругвайского «Пеньяроля», из которого летом 2019 года за € 7 млн перешёл в испанскую «Альмерию». Именно из клуба испанской Сегунды Дарвин перешёл в лиссабонскую «Бенфику». Сумма трансфера составила рекордные для «орлов» € 24 млн.

В этом сезоне 21-летний уругваец забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 11 матчах сезона.

Гвардиола: Агуэро, как и все мы, должен доказать, что заслуживает быть в «Манчестер Сити»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020