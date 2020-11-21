«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» Нуньесу
«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвину Нуньесу.
Как сообщает The Telegraph, поиск замены 32-летнему нападающему «горожан» Серхио Агуэро – приоритетная трансферная цель тренера на следующий сезон для рулевого «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы. На данный момент именно Нуньес является основным кандидатом на замену аргунтинцу.
21-летний Нуньес является воспитанником уругвайского «Пеньяроля», из которого летом 2019 года за € 7 млн перешёл в испанскую «Альмерию». Именно из клуба испанской Сегунды Дарвин перешёл в лиссабонскую «Бенфику». Сумма трансфера составила рекордные для «орлов» € 24 млн.
В этом сезоне 21-летний уругваец забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 11 матчах сезона.
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