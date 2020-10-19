Гвардиола: Агуэро, как и все мы, должен доказать, что заслуживает быть в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру аргентинского нападающего Серхио Агуэро.
«Важно то, что Серхио возвращается в хорошей физической форме, начинает набирать ритм, не получает больше травм и играет хорошо. Мы знаем, что он значит для нас и ценим его, но теперь он, как и все мы и прежде всего я, должен показать, что заслуживаем того, чтобы продолжать играть в «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Ранее сообщалось, что Агуэро в летнее трансферное окно может перейти в «Интер».
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне Агуэро провёл один матч за «Манчестер Сити» в АПЛ.
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