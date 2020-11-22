Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монпелье» вырвал победу у «Страсбурга» и поднялся на 3-е место Лиги 1

«Монпелье» вырвал победу у «Страсбурга» и поднялся на 3-е место Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» переиграл «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 4:1.

Счёт на 8-й минуте защитник «Монпелье» Педру Мендеш. Второй гол хозяев забил Анди Делор. Разрыв в счёте сократил Кенни Лала, а Хабиб Диалло восстановил равновесие. Оба гола были забиты с пенальти. Делор вывел «Монпелье» вперёд на 31-й минуте. Людовик Ажорк сравнял счёт в концовке первого тайма. Во втором тайме Гаэтан Лаборде забил победный гол, ему ассистировал Делор.

«Монпелье» набрал 20 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург» (6) занимает 19-е место.

Результаты других матчей Лиги 1:

«Дижон» — «Ланс» — 0:1

«Реймс» — «Ним» — 0:1.

Франция - Лига 1. 11-й тур
22 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
4 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Мендеш – 8'   2:0 Делор – 13'   2:1 Лала – 22' (пен)   2:2 Диалло – 26' (пен)   3:2 Делор – 31'   3:3 Ажорк – 45'   4:3 Лаборде – 68'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020