«Монпелье» вырвал победу у «Страсбурга» и поднялся на 3-е место Лиги 1
В матче 11-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» переиграл «Страсбург». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 4:1.
Счёт на 8-й минуте защитник «Монпелье» Педру Мендеш. Второй гол хозяев забил Анди Делор. Разрыв в счёте сократил Кенни Лала, а Хабиб Диалло восстановил равновесие. Оба гола были забиты с пенальти. Делор вывел «Монпелье» вперёд на 31-й минуте. Людовик Ажорк сравнял счёт в концовке первого тайма. Во втором тайме Гаэтан Лаборде забил победный гол, ему ассистировал Делор.
«Монпелье» набрал 20 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург» (6) занимает 19-е место.
Результаты других матчей Лиги 1:
«Дижон» — «Ланс» — 0:1
«Реймс» — «Ним» — 0:1.
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