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Тест Салаха на коронавирус показал отрицательный результат

Тест Салаха на коронавирус показал отрицательный результат
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что тест нападающего Мохамеда Салаха на коронавирус показал отрицательный результат.

«Это то, что я слышал. Сегодня отрицательный. Я думаю, что с этого момента Салах вполне нормально пройдёт все тесты. У нас будет тестирование перед Лигой чемпионов, и я почти уверен, что он будет там. Теперь Салах может тренироваться с нами завтра», — приводит слова Клоппа Goal.

Ранее два теста Салаха на коронавирус показали положительный результат. Напомним, о заражении Салаха коронавирусом стало известно 13 ноября.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в 8 матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге забил 8 голов. В составе красных Салах выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.

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