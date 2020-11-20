Клопп — о положительном тесте Салаха на коронавирус: это останется между мной и Мо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о Мохамеде Салахе, чей тест на коронавирус дал положительный результат.



«Мне нечего сказать публично о тех вещах, о которых я говорю со своими игроками наедине. Но я могу сказать, что летом я был в Германии и пропустил день рождения друга.



На том мероприятии присутствовало всего 50 человек. Я решил в последнюю минуту не ехать, хоть такие собрания в то время были разрешены в Германии. Именины были на открытом воздухе, но я всё равно не пошёл.



В других странах на тебя оказывают большее социальное давление, а свадьба брата — это особый момент. Что я могу сказать, так это то, что все мои игроки невероятно дисциплинированы. Было несколько подобных случаев, но все они знают о ситуации.



Иногда это не срабатывает и что-то происходит не так, как мы хотим. В такие моменты мы оказываемся в той ситуации, в которой находимся. Всё остальное — между мной и Салахом. Мы с ним уже переговорили по поводу этой ситуации, так что всё в порядке», — приводит слова немца BBC.



По сообщениям британских СМИ, египтянин мог заразиться на свадьбе у брата. Салах, который находится в самоизоляции, пропустит воскресный матч с лидером АПЛ «Лестером» и, скорее всего, пропустит встречу Лиги чемпионов с «Аталантой».



Мохамед Салах забил в 13 матчах во всех турнирах этого сезона 10 голов.



Матч «Ливерпуль» — «Лестер Сити» состоится в воскресенье, 22 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:15 мск.

Повторный тест Мохамеда Салаха на коронавирус дал положительный результат