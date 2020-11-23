Левандовски: мой контракт с «Баварией» действует до 2023 года. Не думал, что будет после

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своём будущем.



«Контракт действует до 2023 года, и я никогда не думал, что будет потом. Ещё два с половиной года по контракту. Это приличный срок, и я знаю, что могу играть дольше, но у меня достаточно времени, чтобы подумать об этом», — приводит слова Левандовского AP News.



В сезоне-2020/2021 Левандовски в семи встречах за мюнхенскую «Баварию» в Бундеслиге забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи. В сезоне-2019/2020 в 47 матчах ему удалось забить 55 мячей и отдать 10 голевых передач. Контракт польского форварда с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года, трансферная стоимость оценивается в € 60 млн.