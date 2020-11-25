Домашний стадион «Наполи» могут переименовать в честь Диего Марадоны

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что домашний стадион клуба может быть переименован в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок неаполитанского клуба и сборной Аргентины умер от остановки сердца в возрасте 60 лет.



«Стадион „Сан-Паоло“ может получить имя Марадоны», — приводит слова Де Лаурентиса RMC.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

10 фактов о Марадоне