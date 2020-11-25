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Умер Диего Марадона: причина смерти, из-за чего умер, когда похороны

Умер Диего Марадона
«Чемпионат»
Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн
Футбольному волшебнику было всего 60…
Футбол 0

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Конечно, если его можно назвать добрым… Сегодня, 25 ноября, весь футбольный мир потрясла новость о смерти легендарного в прошлом футболиста Диего Марадоны. Он скончался на 61-м году жизни из-за остановки сердца. Несколько дней назад его выписали из больницы после операции.
Марадона известен по своим выступлениям в составе «Наполи» и сборной Аргентины. В 1986 году ему удалось завоевать свой главный спортивный трофей — Диего стал чемпионом мира, который состоялся в Мексике. Спустя четыре года Марадона остановился в шаге от новой победы на мундиале. После окончания спортивной карьеры Диего пробовал свои силы на тренерском посту. В 2010 году он руководил сборной Аргентины на ЧМ в ЮАР. Прощай великий!

Live Кирилл Закатченко

Олег Иванович Романцев признался, что всегда восхищался Марадоной.

Романцев: всегда восхищался Марадоной. Пока он без мяча, не думаешь, что он величайший
20:56 Кирилл Закатченко

Хавьер Маскерано, не так давно завершивший карьеру, не смог обойти стороной известие о смерти легендарного соотечественника.

«Спасибо, Диего, за всё, что вы нам дали! Покойтесь с миром!»

20:53 Кирилл Закатченко

Бывший футболист «Спартака» Маркос Рохо:
«Прощай, Диего, ты сделал нас всех счастливыми. Я люблю футбол во многом благодаря тебе. Мы все росли с мечтой стать Марадоной. Ты всегда будешь в сердцах всех аргентинцев».

20:50 Кирилл Закатченко

10 фактов о Диего Марадоне. В конце октября он отпраздновал свой 60-й день рождения. Как жаль, что он больше не с нами…

20:47 Кирилл Закатченко

Президент Аргентины Альберто Фернандес:
«Вы подняли нас на вершину мира и сделали безмерно счастливыми. Вы были величайшим футболистом. Спасибо, Диего. Мы будем скучать».

20:45 Кирилл Закатченко

А вот и реакция «Спартака». Один из самых памятных матчей для отечественных любителей футбола Диего провёл в Москве.

20:40 Кирилл Закатченко

Наш текст про выступление Диего на своём последнем чемпионате мира. К сожалению, он покинул его не так, как бы этого хотелось.

Крах великого Диего Марадоны. Весь мир переживал, когда его выгнали прямо во время ЧМ-1994
Без него Аргентина вылетела с мундиаля. Сам Диего утверждал, что его подставил врач.
20:38 Кирилл Закатченко

А вот как отреагировал на кончину Диего легендарный бразилец Пеле. Но мы всё же надеемся, что Пеле ещё будет жить долго.

Пеле: однажды мы с Марадоной снова сыграем в футбол на небесах
20:31 Кирилл Закатченко

Очень интересное мнение комментатора Дмитрия Губерниева!

Губерниев: и Месси, и Роналду — абсолютные щеглы перед футбольным гением Марадоны
20:30 Кирилл Закатченко

Кстати говоря, стала известна причина смерти великого. Диего скончался в своём доме в Буэнос-Айресе.

Стала известна причина смерти Диего Марадоны
20:29 Кирилл Закатченко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал Марадону лучшим футболистом из тех, кого видел. Согласны с оценкой Валерия Георгиевича?

Карпин: Марадона — лучший игрок мира из тех, кого я видел
20:25 Кирилл Закатченко

Экс-футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт отреагировал на смерть Марадоны.

«Печально слышать, что Диего Марадона ушёл из жизни. Этот человек сделал 10-й номер легендарным. Футбол потерял одного из величайших. Мы будем скучать, но всегда помнить».

20:21 Кирилл Закатченко

Мы подготовили для вас фотографии, посвящённые легендарному аргентинцу. Эх, Диего, светлая память!

20:16 Кирилл Закатченко

С помощью нашего текста вы сможете освежить в памяти потрясающий гол в исполнении Диего, который назвали лучшим голом прошлого века. Красотища!

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В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной легендарного в прошлом футболиста.

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УЕФА быстро отреагировал на трагическую новость. На этой неделе все еврокубковые матчи пройдут с минутой молчания. Сегодня – «Локомотив» с «Атлетико», завтра — ЦСКА с «Фейеноордом». Плюс остальные матчи ЛЧ и ЛЕ.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Marcos Brindicci/Getty Images

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