Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Конечно, если его можно назвать добрым… Сегодня, 25 ноября, весь футбольный мир потрясла новость о смерти легендарного в прошлом футболиста Диего Марадоны. Он скончался на 61-м году жизни из-за остановки сердца. Несколько дней назад его выписали из больницы после операции.

Марадона известен по своим выступлениям в составе «Наполи» и сборной Аргентины. В 1986 году ему удалось завоевать свой главный спортивный трофей — Диего стал чемпионом мира, который состоялся в Мексике. Спустя четыре года Марадона остановился в шаге от новой победы на мундиале. После окончания спортивной карьеры Диего пробовал свои силы на тренерском посту. В 2010 году он руководил сборной Аргентины на ЧМ в ЮАР. Прощай великий!