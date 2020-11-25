Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Конечно, если его можно назвать добрым… Сегодня, 25 ноября, весь футбольный мир потрясла новость о смерти легендарного в прошлом футболиста Диего Марадоны. Он скончался на 61-м году жизни из-за остановки сердца. Несколько дней назад его выписали из больницы после операции.
Марадона известен по своим выступлениям в составе «Наполи» и сборной Аргентины. В 1986 году ему удалось завоевать свой главный спортивный трофей — Диего стал чемпионом мира, который состоялся в Мексике. Спустя четыре года Марадона остановился в шаге от новой победы на мундиале. После окончания спортивной карьеры Диего пробовал свои силы на тренерском посту. В 2010 году он руководил сборной Аргентины на ЧМ в ЮАР. Прощай великий!
Олег Иванович Романцев признался, что всегда восхищался Марадоной.
10 фактов о Диего Марадоне. В конце октября он отпраздновал свой 60-й день рождения. Как жаль, что он больше не с нами…
Наш текст про выступление Диего на своём последнем чемпионате мира. К сожалению, он покинул его не так, как бы этого хотелось.
А вот как отреагировал на кончину Диего легендарный бразилец Пеле. Но мы всё же надеемся, что Пеле ещё будет жить долго.
Очень интересное мнение комментатора Дмитрия Губерниева!
Кстати говоря, стала известна причина смерти великого. Диего скончался в своём доме в Буэнос-Айресе.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал Марадону лучшим футболистом из тех, кого видел. Согласны с оценкой Валерия Георгиевича?
Мы подготовили для вас фотографии, посвящённые легендарному аргентинцу. Эх, Диего, светлая память!
С помощью нашего текста вы сможете освежить в памяти потрясающий гол в исполнении Диего, который назвали лучшим голом прошлого века. Красотища!
В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной легендарного в прошлом футболиста.
УЕФА быстро отреагировал на трагическую новость. На этой неделе все еврокубковые матчи пройдут с минутой молчания. Сегодня – «Локомотив» с «Атлетико», завтра — ЦСКА с «Фейеноордом». Плюс остальные матчи ЛЧ и ЛЕ.
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20:25Смертин: Марадона был кумиром для меня Эксклюзив
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