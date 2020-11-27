Трабукки: Андрей Федун не скрывал антипатии к Каррере. Однажды Массимо психанул

Футбольный агент Марко Трабукки поделился воспоминаниями о непростых взаимоотношениях между бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и членом совета директоров клуба Андреем Федуном.



«Не знаю Зарему. Ни разу за то время, что Массимо руководил «Спартаком», не видел её на совете директоров, не слышал мнения.



Там другой человек постоянно высказывал мнение. Это Андрей Федун. Он не скрывал антипатии к Массимо. Помню, на совете директоров он начал хвалить Курбана Бердыева, и Каррера психанул, начал кричать: «Уберите меня хоть сегодня, берите Бердыева!» Леониду Арнольдовичу пришлось успокоить брата. Но это право Андрея Федуна, это даже честно — он откровенно показывал нелюбовь к Массимо», — цитирует Трабукки «Рейтинг букмекеров».

«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака», Зарема – новый гендиректор? Запасаемся попкорном – всё вокруг клуба говорит о скорой смене власти. Не прошло и пяти месяцев.