FARE осудил гомофобные выкрики фанатов ЦСКА в адрес Черчесова и проинформировал УЕФА

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали инцидент, произошедший на матче 4-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд». Болельщики московского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо, безусловно, является гомофобией. Гомофобия в футболе остаётся одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления. Это дискриминация против ЛГБТИК + людей и имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.
Только дисциплинарный комитет УЕФА принимает решения, на основе своих дисциплинарных правил и обстоятельств каждого дела, мы не участвуем в этом процессе. Статья 14 предусматривает минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение», — сказали в FARE корреспонденту «Чемпионата».
- 27 ноября 2020
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