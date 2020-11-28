«Эльче» сыграл вничью с «Кадисом», проведя второй тайм в меньшинстве
«Эльче» принимал «Кадис» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась вничью со счётом 1:1.
Первый гол был забит на 38-й минуте. Аргентинский нападающий хозяев Лукас Бое открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Пере Милья. В компенсированное к тайму время «Эльче» остался в меньшинстве. Автор гола Бое получил прямую красную карточку.
«Кадис» смог отыграться ближе к середине второго тайма. На 55-й минуте форвард Альваро Хименес забил гол с передачи Альберто Переа, тем самым установив итоговый счёт встречи.
«Эльче» набрал 13 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата Испании. «Кадис» (15) — на пятом месте в розыгрыше Примеры.
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