«Эльче» сыграл вничью с «Кадисом», проведя второй тайм в меньшинстве

«Эльче» принимал «Кадис» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол был забит на 38-й минуте. Аргентинский нападающий хозяев Лукас Бое открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Пере Милья. В компенсированное к тайму время «Эльче» остался в меньшинстве. Автор гола Бое получил прямую красную карточку.

«Кадис» смог отыграться ближе к середине второго тайма. На 55-й минуте форвард Альваро Хименес забил гол с передачи Альберто Переа, тем самым установив итоговый счёт встречи.

«Эльче» набрал 13 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата Испании. «Кадис» (15) — на пятом месте в розыгрыше Примеры.