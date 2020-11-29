Прохин — о попадании мяча в руку в матче с «Арсеналом»: понимал, что пенальти не было

Защитник «Зенита» Данила Прохин прокомментировал результат матча 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0).
«Сложный матч. Мы с Димой Чистяковым первый раз играли вместе в официальной встрече, до этого только на тренировках. Главную задачу выполнили — не пропустили. Но не забили все вместе, и это плохо.
Что касается момента на 20-й минуте и попадании мяча в руку, то не волновался, был спокоен. Понимал, что никакого пенальти не было. Перед встречей договорились с Димой страховать друг друга, подсказывать. Что касается лично меня, то волнение было, но не такое, как в первый раз. Стараюсь держать себя в руках. Если подводить итоги матча, то пару моментов у наших ворот можно было бы предотвратить. Получилось бы — тогда его смогли бы занести в актив. А так, не совсем», — приводит слова Прохина официальный сайт «Зенита».
- 29 ноября 2020
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