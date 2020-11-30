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Йоахим Лёв останется на посту главного тренера сборной Германии

Йоахим Лёв останется на посту главного тренера сборной Германии
Футбол / Германия 0

Йоахим Лёв продолжит работать на посту главного тренера сборной Германии, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Сегодня, 30 ноября, Лёв провёл встречу с руководством организации, чтобы обсудить текущую ситуацию в команде, поражение в матче Лиги наций с национальной командой Испании (0:6) и будущее специалиста. 60-летний наставник сборной Германии поделился своими идеями и дальнейшими планами.

«На пути к чемпионату Европы все важные спортивные цели были достигнуты. Соответственно, Йоахим Лёв по-прежнему пользуется доверием руководства Немецкого футбольного союза. Мы убеждены, что Лёв и его тренерский штаб обеспечат успешные результаты сборной Германии, несмотря на тяжёлую ситуацию», — говорится в заявлении.

Йоахим Лёв прокомментировал разгромное поражение сборной Германии в матче с Испанией
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