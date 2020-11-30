Йоахим Лёв останется на посту главного тренера сборной Германии

Йоахим Лёв продолжит работать на посту главного тренера сборной Германии, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).



Сегодня, 30 ноября, Лёв провёл встречу с руководством организации, чтобы обсудить текущую ситуацию в команде, поражение в матче Лиги наций с национальной командой Испании (0:6) и будущее специалиста. 60-летний наставник сборной Германии поделился своими идеями и дальнейшими планами.



«На пути к чемпионату Европы все важные спортивные цели были достигнуты. Соответственно, Йоахим Лёв по-прежнему пользуется доверием руководства Немецкого футбольного союза. Мы убеждены, что Лёв и его тренерский штаб обеспечат успешные результаты сборной Германии, несмотря на тяжёлую ситуацию», — говорится в заявлении.

Йоахим Лёв прокомментировал разгромное поражение сборной Германии в матче с Испанией