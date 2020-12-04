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Губерниев: а Чалов сегодня забил? Выходит, правы физруки…

Губерниев: а Чалов сегодня забил? Выходит, правы физруки…
Футбол / Лига Европы 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет ЦСКА из Лиги Европы. Московский клуб в матче 5-го тура группового этапа проиграл австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1. В этой встрече не смог себя проявить нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.

«Да, и ещё про ЦСКА… А Чалов сегодня забил? Выходит, правы физруки...» — написал Губерниев в своём «телеграме».

Ранее у ЦСКА и главного тренера сборной России Станислава Черчесова возник конфликт. Наставник национальной команды раскритиковал Чалова и ещё нескольких футболистов. После этого ЦСКА опубликовал официальное заявление, в котором намекнул, что Черчесова называют физруком.

Позднее на домашнем матче 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0) фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес Черчесова.

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