Губерниев: а Чалов сегодня забил? Выходит, правы физруки…

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет ЦСКА из Лиги Европы. Московский клуб в матче 5-го тура группового этапа проиграл австрийскому «Вольфсбергу» со счетом 0:1. В этой встрече не смог себя проявить нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.
«Да, и ещё про ЦСКА… А Чалов сегодня забил? Выходит, правы физруки...» — написал Губерниев в своём «телеграме».
Ранее у ЦСКА и главного тренера сборной России Станислава Черчесова возник конфликт. Наставник национальной команды раскритиковал Чалова и ещё нескольких футболистов. После этого ЦСКА опубликовал официальное заявление, в котором намекнул, что Черчесова называют физруком.
Позднее на домашнем матче 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0) фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес Черчесова.
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