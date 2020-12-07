Старт сезона-2020/2021 — худший для «Арсенала» за 39 лет
Состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Тоттенхэм Хотспур» и лондонского «Арсенала». Встреча проходила на домашнем стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Таким образом, после 11 матчей в активе команды Микеля Артеты 13 очков. Это худший результат клуба в высшем английском дивизионе с сезона-1981/1982. Тогда у «Арсенала» было 12 очков после 11 туров, сообщает Goal.com.
В свою очередь, подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте. Это уже четвёртый матч подряд в АПЛ для «Тоттенхэма», в котором «шпоры» оставляют свои ворота на замке.
«Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби северного Лондона и вновь вышел в лидеры АПЛ
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