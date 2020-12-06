«Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби северного Лондона и вновь вышел в лидеры АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Тоттенхэм Хотспур» и лондонского «Арсенала». Встреча проходила на домашнем стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 13-й минуте матча — нападающий хозяев Гарри Кейн выполнил передачу на Сон Хын Мина, который шикарным ударом из-за штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот. Это уже 10 гол 28-летнего южнокорейца в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
В добавленное к первому тайму время хозяева увеличили преимущество — Сон Хын Мин отдал пас под забегание Гарри Кейна, и мяч после его удара попал в перекладину и срикошетил прямиком в ворота.
Это уже четвёртый матч подряд в АПЛ для «Тоттенхэма», в котором «шпоры» оставляют свои ворота на замке.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.
- 6 декабря 2020
-
21:50
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:22
-
21:21
-
21:12
-
21:05
-
20:53
-
20:37
-
20:31
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:13
-
20:05
-
20:01
-
19:47
-
19:37
-
19:33
-
19:31
-
19:17
-
19:08
-
19:07
-
19:07
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:40
-
18:33
-
18:23
-
18:04
-
17:54
-
17:53