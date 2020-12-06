Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби северного Лондона и вновь вышел в лидеры АПЛ

«Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби северного Лондона и вновь вышел в лидеры АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Тоттенхэм Хотспур» и лондонского «Арсенала». Встреча проходила на домашнем стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 13-й минуте матча — нападающий хозяев Гарри Кейн выполнил передачу на Сон Хын Мина, который шикарным ударом из-за штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот. Это уже 10 гол 28-летнего южнокорейца в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Видео первого гола в матче

В добавленное к первому тайму время хозяева увеличили преимущество — Сон Хын Мин отдал пас под забегание Гарри Кейна, и мяч после его удара попал в перекладину и срикошетил прямиком в ворота.

Видео гола Гарри Кейна

Это уже четвёртый матч подряд в АПЛ для «Тоттенхэма», в котором «шпоры» оставляют свои ворота на замке.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.

Англия - Премьер-лига. 11-й тур
06 декабря 2020, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Мин – 13'   2:0 Кейн – 45+1'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020