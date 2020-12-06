«Тоттенхэм» победил «Арсенал» в дерби северного Лондона и вновь вышел в лидеры АПЛ

Завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги с участием «Тоттенхэм Хотспур» и лондонского «Арсенала». Встреча проходила на домашнем стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 13-й минуте матча — нападающий хозяев Гарри Кейн выполнил передачу на Сон Хын Мина, который шикарным ударом из-за штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот. Это уже 10 гол 28-летнего южнокорейца в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

Видео первого гола в матче

В добавленное к первому тайму время хозяева увеличили преимущество — Сон Хын Мин отдал пас под забегание Гарри Кейна, и мяч после его удара попал в перекладину и срикошетил прямиком в ворота.

Видео гола Гарри Кейна

Это уже четвёртый матч подряд в АПЛ для «Тоттенхэма», в котором «шпоры» оставляют свои ворота на замке.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.