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Бензема повторил рекорд Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Бензема повторил рекорд Месси и Роналду в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Дублем отличился Карим Бензема.

Как сообщается в «твиттере» Footy Accumulators, Бензема забил 50-й гол в групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» замыкает турнирную таблицу (6).

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