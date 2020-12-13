Александр Панов: соперники в РПЛ не оказывают «Зениту» должного сопротивления

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением, что петербургский клуб не может добиться успеха в Лиге чемпионов из-за низкого уровня сопротивления команд в Российской Премьер-Лиге.
«Нужно в чемпионате проявлять свои лучшие качества и играть со всеми соперниками на 100 процентов, а не на 60 или 70. И не важно с каким клубом. Очень многое зависит от внутреннего чемпионата. Понимаю, трудно настраиваться на матчи чемпионата России. Но как настроиться на матчи Лиги чемпионов после того, как в чемпионате играют команды не на максимуме? Поэтому сложно перестраиваться. Соперники не оказывают „Зениту“ должного сопротивления.
Если бы клубы в каждом матче в чемпионате России выкладывались по полной, то ситуация была бы иной. Не хватает матчей в РПЛ, где надо играть через «не могу», дожимать в концовке, прикладывать усилия. Переходить на матчи Лиги чемпионов, где невозможно играть на 60 или 70 процентов, сложно", — цитирует Панова «Р-Спорт».
- 13 декабря 2020
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