Семак: можно вообще запретить легионеров в РПЛ. Но тогда и последствия будут другие

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о выступлении российских клубов в еврокубках и развитии РПЛ.



«Как можно заставить команды, привыкшие действовать от обороны, играть в атаку? Это сложно. Дело не только в интенсивности, но ещё и в качестве. Можно набрать команду легкоатлетов — и по интенсивности вам не будет равных в мире. Однако важны также умения игроков, качество, способность принимать решения, понимание пространства, работа с мячом — много факторов. Я уже говорил свое мнение — нам нужно определиться, куда мы идем. Можно вообще запретить легионеров. Но тогда и последствия будут другие. Мы должны понять, мы хотим футбол развивать или результатов добиваться», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Есть ли кризис в сборной России? Изменится ли лимит на легионеров? Отвечает президент РФС Александр Дюков ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся российского футбола.