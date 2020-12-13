Семак: можно вообще запретить легионеров в РПЛ. Но тогда и последствия будут другие

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова о выступлении российских клубов в еврокубках и развитии РПЛ.
«Как можно заставить команды, привыкшие действовать от обороны, играть в атаку? Это сложно. Дело не только в интенсивности, но ещё и в качестве. Можно набрать команду легкоатлетов — и по интенсивности вам не будет равных в мире. Однако важны также умения игроков, качество, способность принимать решения, понимание пространства, работа с мячом — много факторов. Я уже говорил свое мнение — нам нужно определиться, куда мы идем. Можно вообще запретить легионеров. Но тогда и последствия будут другие. Мы должны понять, мы хотим футбол развивать или результатов добиваться», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
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