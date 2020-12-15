«Два чемпиона, два феномена». Эрлинг Холанд назвал своих кумиров

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал двух кумиров в футболе.

«Златан Ибрагимович и Криштиану Роналу — два чемпиона, два феномена. Они кумиры многих футболистов, в том числе и меня. Это примеры, которым следует подражать, преемственность, позволяет им оставаться на высшем уровне в течение стольких лет », — приводит слова Холанда Football italia со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.