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Эрлинг Холанд получил награду Golden Boy

Эрлинг Холанд получил награду Golden Boy
Футбол / Германия 0

20-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

«Я горжусь наградой, это мотивация для меня добиваться больших успехов. Я хочу достигать новых целей и двигаться вперёд», — приводит слова Холанда Tuttosport.

Фото: Tuttosport

Последними обладателями этой награды становились форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн.

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