Зе Луиш успешно перенёс операцию на стопе

Форвард «Локомотива» Зе Луиш перенёс операцию на стопе, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо. В ближайшее время Зе начнёт тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы», — говорится на сайте.

Форвард получил травму в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) 1 декабря.

В нынешнем сезоне Зе Луиш принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Локомотив» набрал в 18 матчах 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Помимо Зе Луиша у «Локомотива» также травмирован ещё один нападающий, Фёдор Смолов.