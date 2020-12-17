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Зе Луиш успешно перенёс операцию на стопе

Зе Луиш успешно перенёс операцию на стопе
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Зе Луиш перенёс операцию на стопе, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо. В ближайшее время Зе начнёт тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы», — говорится на сайте.

Форвард получил травму в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) 1 декабря.

В нынешнем сезоне Зе Луиш принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Локомотив» набрал в 18 матчах 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Помимо Зе Луиша у «Локомотива» также травмирован ещё один нападающий, Фёдор Смолов.

Тест Зе Луиша на коронавирус дал отрицательный результат. Форварда прооперируют 17 декабря
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