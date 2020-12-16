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Тест Зе Луиша на коронавирус дал отрицательный результат. Форварда прооперируют 17 декабря

Тест Зе Луиша на коронавирус дал отрицательный результат. Форварда прооперируют 17 декабря
Футбол / РПЛ 0

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий «железнодорожников» Зе Луиш прошёл тестирование на коронавирус. Тест футболиста дал отрицательный результат.

«У Зе Луиша отрицательный тест. Завтра будет прооперирован», — написал Брейдо на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Зе Луиш заразился коронавирусом и не сможет перенести операцию на кости стопы. Напомним, форвард получил травму в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) 1 декабря.

В нынешнем сезоне Зе Луиш принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Локомотив» набрал в 18 матчах 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Зе Луиш перенесёт операцию, у него — перелом одной из костей стопы
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