«Ростов» — ЦСКА: Чалов и Эджуке в стартовом составе гостей

Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Ростов» — ЦСКА. Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Команды назвали стартовые составы на матч.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Ерёменко, Тугарев, Норманн, Гигович, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Козлов, Поярков, Павловец, Глебов, Сухомлинов, Алмквист, Обухов, Сохиев.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Влашич, Чалов, Эджуке.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Бистрович, Сигурдссон, Гайч.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.
«Ростов», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — третий.
- 17 декабря 2020
-
19:09
-
18:56
-
18:39
-
18:36
-
18:24
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
17:56
-
17:46
-
17:21
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:34
-
16:21
-
16:08
-
15:57
-
15:32
-
15:23
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:49
-
14:34
-
14:25
-
14:15
-
13:51
-
13:43