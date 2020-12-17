«Ростов» — ЦСКА: Чалов и Эджуке в стартовом составе гостей

Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Ростов» — ЦСКА. Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Команды назвали стартовые составы на матч.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Ерёменко, Тугарев, Норманн, Гигович, Полоз.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Козлов, Поярков, Павловец, Глебов, Сухомлинов, Алмквист, Обухов, Сохиев.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Дзагоев, Ахметов, Тикнизян, Влашич, Чалов, Эджуке.

Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Бистрович, Сигурдссон, Гайч.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.



«Ростов», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — третий.