«Ювентус» и «Наполи» проявляют интерес к Александру Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Calciomercato со ссылкой на Daily Express.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Ювентус» и «Наполи». Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко. Интерес к украинцу проявляют английские «Вулверхэмптон Уондерерс», «Саутгемптон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», а также неназванные клубы из России, Италии, Испании и Германии.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 5 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».