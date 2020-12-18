«Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко. Он может вернуться в РПЛ

«Манчестер Сити» готов продать полузащитника Александра Зинченко, сообщает 90min.

По данным источника, клуб готов рассмотреть предложения о трансфере Зинченко в январе, хотя и не торопится расторгнуть контракт с игроком. Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил Зинченко, что он может остаться и побороться за место в стартовом составе, однако не предоставил никаких гарантий.

Интерес к Зинченко проявляют английские «Вулверхэмптон Уондерерс», «Саутгемптон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», а также неназванные клубы из России, Италии, Испании и Германии. Сообщается, что «Манчестер Сити» уже назвал клубам сумму, за которую готов отпустить игрока, и стоимость потенциального трансфера их не оттолкнула.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в пяти матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».