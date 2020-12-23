Лионель Месси превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб
33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился знаменательным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0).
Как сообщает Squawka в «Твиттере», Лионель Месси, забив мяч в ворота «Вальядолида» на 65-й минуте встречи, превзошёл рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Теперь на счету 33-летнего аргентинца стало 644 забитых мяча, в то время как у Пеле – 643.
Напомним, с 1956 по 1974 год Пеле выступал на родине за «Сантос», после чего провёл два сезона в США, в клубе «Нью-Йорк Космос».
В сезоне-2020/2021 Лионель Месси в 18 встречах за «Барселону» во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.
Месси отдал первый голевой пас в Примере в этом сезоне. В прошлом у него был 21 ассист
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