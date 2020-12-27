«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ

Завершился очередной матч 15-го тура английской Премьер-лиги — на Олимпийском стадионе в Лондоне «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась вничью — 2:2.
На 44-й минуте «Брайтон» открыл счёт в матче. Защитник Дэниел Бёрн прострелил в штрафную на нападающего Ниля Мопе. Француз попытался исполнить передачу на партнёра, но мяч от защитника «Вест Хэма» вновь вернулся в ноги Мопе, который с разворота пробил точно в угол ворот.
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Через 15 минут после перерыва аргентинский полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини скинул мяч в центр штрафной на защитника Бенджамина Джонсона, который аккуратным ударом сравнял счёт в матче.
На 70-й минуте гости снова вышли вперёд. После розыгрыша углового Соломон Марч совершил навес во вратарскую, где капитан «чаек» Льюис Данк переправил мяч прямо под перекладину.
Но на 82-й минуте хозяева снова отыгрались — после подачи Аарона Крессвела от угла поля Томаш Соучек головой вколотил мяч в ворота.
«Вест Хэм» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (13) — на 16-м месте.
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