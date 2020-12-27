«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ

Завершился очередной матч 15-го тура английской Премьер-лиги — на Олимпийском стадионе в Лондоне «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась вничью — 2:2.



На 44-й минуте «Брайтон» открыл счёт в матче. Защитник Дэниел Бёрн прострелил в штрафную на нападающего Ниля Мопе. Француз попытался исполнить передачу на партнёра, но мяч от защитника «Вест Хэма» вновь вернулся в ноги Мопе, который с разворота пробил точно в угол ворот.

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Через 15 минут после перерыва аргентинский полузащитник «молотобойцев» Мануэль Лансини скинул мяч в центр штрафной на защитника Бенджамина Джонсона, который аккуратным ударом сравнял счёт в матче.

Видео второго гола в матче

На 70-й минуте гости снова вышли вперёд. После розыгрыша углового Соломон Марч совершил навес во вратарскую, где капитан «чаек» Льюис Данк переправил мяч прямо под перекладину.

Видео гола капитана гостей

Но на 82-й минуте хозяева снова отыгрались — после подачи Аарона Крессвела от угла поля Томаш Соучек головой вколотил мяч в ворота.

Видео гола Соучека

«Вест Хэм» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (13) — на 16-м месте.