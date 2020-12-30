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Мингелла: Холанд перейдёт в «Барселону», если Руссо станет президентом клуба

Мингелла: Холанд перейдёт в «Барселону», если Руссо станет президентом клуба
Футбол / Испания 0

Хосеп Мария Мингелла, советник и представитель кандидата в президенты «Барселоны» Эмили Руссо, сообщил, что в планы кандидата на пост главы клуба входит трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Мы знаем все условия трансфера Холанда, и если Руссо одержит победу на предстоящих выборах, на следующий день я позвоню Мино Райоле, и мы примем эти условия. Я уже сообщил агенту об этом. У нас есть спортивный проект мирового уровня, который столкнулся с некоторыми проблемами, но у Руссо есть план, который изменит текущую ситуацию в «Барселоне». Что касается Мбаппе, то это немного сложнее, так как контракт Килиана с «ПСЖ» заканчивается в следующем году. Мы видим проблему, но движемся в верном направлении», — приводит слова Мингеллы AS.

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