Кандидат в президенты «Барселоны» сообщил, кого он видит в качестве замены для Кумана

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт рассказал, кто в следующем году может возглавить команду в случае его избрания.

«В роли генерального директора по спорту я вижу Хави Эрнандеса. У него есть все необходимые навыки для успешной работы на этой должности: лидерство, авторитет, он знает и любит клуб.



Куман? Мы должны дать ему почувствовать уверенность. Сейчас лишь середина сезона. Но если у него не будет получаться, Хави станет тренером в следующем году. Он сможет совмещать две должности, как это делал Алекс Фергюсон», — приводит слова Фонты Marca.



Хави выступал за «Барселону» в период с 1998 по 2015 год. За сине-гранатовых он провёл 767 матчей и забил 85 мячей.



Отметим, что выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.