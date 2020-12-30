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Кандидат в президенты «Барселоны» сообщил, кого он видит в качестве замены для Кумана

Кандидат в президенты «Барселоны» сообщил, кого он видит в качестве замены для Кумана
Футбол / Испания 0

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт рассказал, кто в следующем году может возглавить команду в случае его избрания.

«В роли генерального директора по спорту я вижу Хави Эрнандеса. У него есть все необходимые навыки для успешной работы на этой должности: лидерство, авторитет, он знает и любит клуб.

Куман? Мы должны дать ему почувствовать уверенность. Сейчас лишь середина сезона. Но если у него не будет получаться, Хави станет тренером в следующем году. Он сможет совмещать две должности, как это делал Алекс Фергюсон», — приводит слова Фонты Marca.

Хави выступал за «Барселону» в период с 1998 по 2015 год. За сине-гранатовых он провёл 767 матчей и забил 85 мячей.

Отметим, что выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января.

Куман: для «Барселоны» ситуация в чемпионате Испании сложная, но нет ничего невозможного
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