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Фердинанд: меня не волнует, что Погба уйдёт из «Манчестер Юнайтед». Грилиш — мой человек

Фердинанд: меня не волнует, что Погба уйдёт из «Манчестер Юнайтед». Грилиш — мой человек
Футбол / Англия 0
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил стиль игры полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, а также признался, что его не волнует, покинет ли манкунианцев полузащитник Поль Погба.

«Меня не волнует, уйдёт Погба или нет, Грилиш — мой человек. Я знаю его с подросткового времени. Он пришёл в мой ресторан с отцом, и я купил им билеты на матч. Он отличный ребёнок из прекрасной семьи, любит футбол. Чего не видят в Джеке Грилише, так это голода и упорной работы за закрытыми дверями, внимания к деталям и того, как он тренируется. Он сменил режим, посмотрел на себя и сказал, что может играть лучше.

Я слышал от многих людей, что он усердно выполняет всю работу. Вы и сами видите результаты. Если я бы был тренером одной из лучших команд Англии, то я бы не позволил ему оставаться в клубе. Я бы пошёл и забрал его к себе", — цитирует Фердинанда Goal.

На полузащитнике «Астон Виллы» Грилише фолили чаще всего в 2020 году. Месси — 5-й
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