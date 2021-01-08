Сульшер подтвердил, что Ромеро и Рохо покинут «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что вратарь Серхио Ромеро и защитник Маркос Рохо покинут клуб.
«У них обоих контракты до лета, и они не будут продлены. Мы ищем им клубы. Маркосу дали время, чтобы вернуться домой, поэтому он всё ещё в Аргентине. Серхио тоже был дома, чтобы увидеться со своей семьёй, но сейчас он в Англии. Они профессионалы, они много работают и готовы к вызову на матчи. Но прежде Маркосу придётся прилететь сюда и пройти карантин», — цитирует Сульшера Daily Mail.
33-летний аргентинский голкипер Ромеро является воспитанником «Расинга». В ходе своей карьеры он выступал за «Сампдорию», «Монако», «АЗ Алкмар». Рохо выступал за московский «Спартак», «Эстудиантес» и лиссабонский «Спортинг».
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