Сульшер подтвердил, что Ромеро и Рохо покинут «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что вратарь Серхио Ромеро и защитник Маркос Рохо покинут клуб.

«У них обоих контракты до лета, и они не будут продлены. Мы ищем им клубы. Маркосу дали время, чтобы вернуться домой, поэтому он всё ещё в Аргентине. Серхио тоже был дома, чтобы увидеться со своей семьёй, но сейчас он в Англии. Они профессионалы, они много работают и готовы к вызову на матчи. Но прежде Маркосу придётся прилететь сюда и пройти карантин», — цитирует Сульшера Daily Mail.

33-летний аргентинский голкипер Ромеро является воспитанником «Расинга». В ходе своей карьеры он выступал за «Сампдорию», «Монако», «АЗ Алкмар». Рохо выступал за московский «Спартак», «Эстудиантес» и лиссабонский «Спортинг».