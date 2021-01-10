«Атлетико» арендует форварда «Лиона» Дембеле с правом выкупа за € 33 млн

24-летний нападающий «Лиона» Мусса Дембеле в шаге от перехода в мадридский «Атлетико». Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".

По информации источника, французский форвард будет подписан в качестве замены Диего Косте. Дембеле придёт в стан «матрасников» на правах аренды с правом выкупа. Личные условия контракта согласованы, ожидается прохождение медосмотра. Портал Goal сообщает, что сумма выкупа составит € 33 млн.

Дембеле защищает цвета «Лиона» с 2018 года, а до этого выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне в 16 матчах французской Лиги 1 (6 – в основе) забил 1 мяч. Напомним, в прошлом месяце «Атлетико» расстался с нападающим Диего Костой, который инициировал расторжение контракта по личным причинам.