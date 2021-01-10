Лукас Торрейра может перейти в «Фиорентину»
Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», может провести остаток сезона-2020/2021 в клубе итальянской Серии А, сообщает La Nazione.
По информации источника, английский клуб рассматривает возможность досрочного расторжения арендного соглашения с «матрасниками». 24-летний уругвайский футболист может провести вторую половину сезона в «Фиорентине».
Напомним, летом 2018 года Торрейра перешёл из «Сампдории» в лондонский «Арсенал», в составе которого впоследствии завоевал Кубок Англии. Сумма трансфера уругвайского хавбека составила примерно € 30 млн. В начале карьеры Лукас защищал цвета «Пескары». В национальную команду Уругвая вызывается с 2018 года.
Источник: «Арсенал» обвиняет «Атлетико» в намеренном обесценивании Лукаса Торрейры
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