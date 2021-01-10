Точилин прокомментировал информацию о назначении главным тренером «Олимпа»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о назначении главным тренером долгопрудненского «Олимпа».

«Поздравлять меня рано — день рождения у меня лишь в апреле. Я пока ещё в «Сочи». Когда будут какие-то договорённости, тогда и будут новости. У меня много предложений на сегодняшний день. Рассматриваю», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В марте Точилина назначили на пост главы селекционно-аналитического отдела «Сочи». Точилин возглавлял «Сочи» с 2018 года и был уволен в ноябре 2019 года.

По информации Metaratings.ru, Александр Точилин возглавил «Олимп-Долгопрудный», а помогать ему в работе будет бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Маминов.