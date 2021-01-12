Перед сборной Англии поставлена задача выиграть ближайший чемпионат мира по футболу

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала стратегический план развития до 2024 года.
Как сообщает Sky Sports, намечена задача к 2024 году одержать крупную международную победу одной из национальных команд. Сборная Англия вышла в полуфинал последнего мужского и женского чемпионатов мира в 2018 и 2019 годах соответственно, и теперь FA поставила задачу одержать победу хотя бы в одном из ближайших мировых первенств.
Также стратегический план ориентирует на открытие 5000 новых качественных полей для массового футбола, обязательство предоставить такие же возможности девочкам, как и мальчикам, в школьном и клубном футболе. Помимо задач в документе отмечается, что руководящий орган английского футбола ожидает до € 340 млн финансовых потерь из-за пандемии коронавируса.
Ближайший чемпионат мира по футболу среди мужских команд состоится в 2022 году в Катаре. Женский чемпионат мира пройдёт в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.
- 12 января 2021
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