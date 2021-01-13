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Фабиньо отреагировал на информацию об уходе Салаха из «Ливерпуля»

Фабиньо отреагировал на информацию об уходе Салаха из «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал информацию, что нападающий Мохамед Салах может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Большие футболисты всегда будут фигурировать в слухах. Салах играет за «Ливерпуль», одну из лучших команд в мире. Так что, думаю, это нормально, что его имя связывают с другими клубами, особенно зарубежными. В любом случае я вижу, что он счастлив здесь и доволен своей игрой в этом сезоне. Мо очень требователен к себе, хочет быть лучшим, помогать команде и усердно работает для этого.

Такие вещи имели место всегда, и сейчас ничего не изменилось. Салах продолжает забивать, и все к этому привыкли. В раздевалке он всегда со всеми общается и шутит. Нет ощущения, что что-то на него влияет. Я не слежу за новостями, так что не могу быть уверенным в каких-либо слухах. Как я уже сказал, топ-игроков всегда будут связывать с большими клубами», — цитирует Фабиньо Sky Sports.

Видео шикарного гола Салаха в ворота «Кристал Пэлас»:

Мохамед Салах закупил оборудование для больницы родного города в Египте
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