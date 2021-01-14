Кандидат в президенты «Барселоны» Руссо снялся с выборов

Список претендентов на пост президента «Барселоны» продолжает сокращаться в преддверии выборов.
Как сообщает Sport.es, свою кандидатуру снял Эмили Руссо. Он набрал необходимое количество подписей для выдвижения, однако часть из них оказалась сомнительной, в связи с чем была организована проверка. Руссо не стал дожидаться её окончания и отказался от участия в выборах. При этом итоги проверки должны были быть объявлены на следующий день.
Ранее от участия в выборах отказался Аугусти Бенедито. Таким образом, кандидатов осталось трое – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
Напомним, осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
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