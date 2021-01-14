Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кандидат в президенты «Барселоны» Руссо снялся с выборов

Кандидат в президенты «Барселоны» Руссо снялся с выборов
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Список претендентов на пост президента «Барселоны» продолжает сокращаться в преддверии выборов.

Как сообщает Sport.es, свою кандидатуру снял Эмили Руссо. Он набрал необходимое количество подписей для выдвижения, однако часть из них оказалась сомнительной, в связи с чем была организована проверка. Руссо не стал дожидаться её окончания и отказался от участия в выборах. При этом итоги проверки должны были быть объявлены на следующий день.

Ранее от участия в выборах отказался Аугусти Бенедито. Таким образом, кандидатов осталось трое – Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

Напомним, осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.

Кандидат в президенты «Барсы»: Месси уйдёт, если не согласится на снижение зарплаты
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021