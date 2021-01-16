Валерий Карпин: игроки «Ростова» порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал физическое состояние игроков ростовской команды после возвращение из отпуска.
«Первый полноценный тренировочный день после каникул прошёл хорошо. Сделали то, что запланировали, бегали тесты «йо-йо». Могу сказать, что ребята порадовали, вернулись в хорошем состоянии после отпуска, с хорошим весом. Чуть в худшем состоянии вернулись травмированные Мамаев и Терентьев, но это нормально и естественно, потому что они не могли заниматься во время отпуска. Все остальные пришли в очень хорошем состоянии. Могу сказать, что удивили. После теста «йо-йо» могу это только подтвердить», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Ростова».
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