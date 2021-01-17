«Встреча дня в Дубае». «Зенит» опубликовал фото Ловрена с ван Дейком

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фото встречи защитника санкт-петербургского клуба Деяна Ловрена с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.
«Встреча дня в Дубае», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
Напомним, Ловрен и ван Дейк вместе играли за «Ливерпуль» с 2018 по 2020 год. Перед началом сезона-2020/2021 хорватский футболист перешёл в «Зенит». В составе мерсисайдцев Ловрен и ван Дейк — чемпионы Англии (сезон-2019/2020), победители Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2018/2019), обладатели Суперкубка УЕФА (2019).
«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
- 17 января 2021
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