«Зимние забавы от Деяна Ловрена». Защитник «Зенита» скатился с горки на санках

«Зенит» показал, как защитник команды Деян Ловрен проводит зимний отпуск. Хорватский футболист прокатился с заснеженной горки на санках.

«Зимние забавы от Деяна Ловрена», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в «Твиттере».

Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «Ливерпуля». Хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.



«Зенит» набрал в 19 встречах 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся в конце февраля.