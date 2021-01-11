«Зимние забавы от Деяна Ловрена». Защитник «Зенита» скатился с горки на санках

«Зенит» показал, как защитник команды Деян Ловрен проводит зимний отпуск. Хорватский футболист прокатился с заснеженной горки на санках.
«Зимние забавы от Деяна Ловрена», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в «Твиттере».
Ловрен перед началом сезона перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из «Ливерпуля». Хорватский защитник выступал за «Ливерпуль» с 2014 по 2020 год. В составе мерсисайдцев стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
«Зенит» набрал в 19 встречах 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (37) и «Спартак» (35). Матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся в конце февраля.
- 11 января 2021
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