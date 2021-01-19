Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования на 80 тыс. рублей

Адвокат Вячеслав Барик рассказал об итогах состоявшегося сегодня заседания суда по иску водителя Виталия Соловчука к нападающему «Спартака» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.



«Сегодня судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное – вместо 42 тыс. рублей компенсации средств, потраченных на лечение, истцом затребована сумма в 120 тыс. Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику», — цитирует Барика «Р-Спорт».



Осенью 2018 года у Соловчука случился конфликт с компанией Кокорина и Мамаева, в результате чего его избили. С футболистами в тот день отдыхали младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впоследствии спортсмены были взяты под стражу и провели некоторое время в тюрьме.

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