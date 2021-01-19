Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования на 80 тыс. рублей

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования на 80 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Адвокат Вячеслав Барик рассказал об итогах состоявшегося сегодня заседания суда по иску водителя Виталия Соловчука к нападающему «Спартака» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

«Сегодня судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное – вместо 42 тыс. рублей компенсации средств, потраченных на лечение, истцом затребована сумма в 120 тыс. Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику», — цитирует Барика «Р-Спорт».

Осенью 2018 года у Соловчука случился конфликт с компанией Кокорина и Мамаева, в результате чего его избили. С футболистами в тот день отдыхали младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. Впоследствии спортсмены были взяты под стражу и провели некоторое время в тюрьме.

Орещук: Кокорин — самый сильный из российских игроков и хорошая сделка для «Спартака»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021